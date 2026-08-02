राम मंदिर से 1400 करोड़, सिद्धिविनायक से हर साल 18 करोड़! राज ठाकरे के चंदा चोरी के आरोपों पर भाजपा भड़की, मांगा सबूत

Siddhivinayak Temple BJP vs MNS: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल करोड़ों रुपये के चंदे की कथित हेराफेरी का आरोप लगाने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भाजपा (BJP) ने राज ठाकरे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा बयान देते हैं। उधर, मंदिर ट्रस्ट ने भी ठाकरे के आरोपों को खारिज कर दिया है।