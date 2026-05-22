उज्जैन महाकाल की तर्ज पर बनेगा ‘सिद्धिविनायक कॉरिडोर’, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें पूरा प्लान

मुंबई के प्रभादेवी स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में हर दिन हजारों और मंगलवार, संकष्टी चतुर्थी या बड़े त्योहारों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भारी भीड़ के कारण यहां अक्सर पार्किग की दिक्कत होती है और भक्तों को लंबी कतारों में भी परेशान होना पड़ता है। इसी समस्या को स्थाई रूप से हल करने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन कॉरिडोर (महाकाल लोक) की तर्ज पर सिद्धिविनायक मंदिर को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना पूरी होने के बाद दर्शन व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाएगी।