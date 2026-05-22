घरों में इंसानों के साथ रहते हैं जहरीले नाग: भारत का अनोखा ‘सांपों वाला गांव’, जहां हर रोज मनाई जाती है नागपंचमी!

इंसानोंं और सांपों के बीच के अटूट संबंध को देखन के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इस गांव में आते हैं। इस गांव की परंपरा को देख कर पर्यटक मोहित हो जाते हैं। इसके साथ ही शोधकर्ता भी इस गांव शोध करने के उद्देश्य से आते हैं। वहीं, गांव वालों के अलावा बाहर से आने वाले लोगों के लिए कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं, जिनका वे सभी लोग पालन करते हैं। दरअसल, पर्यटकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे किसी भी परिस्थिति में सांपों को नुकसान न पहुंचाएं, उन्हें न भड़काएं और न ही उनके प्रति हिंसक व्यवहार करें। इस अनोखे गांव में बाहर से आने वाले सभी पर्यटकों को स्थनीय लोगों का कहना मानना पड़ता है, इसके साथ ही बिना उनके इजाजत के उस गांव में किसी के घर में जाने की इजाजत नहीं होती है।