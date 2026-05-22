महिलाओं से पैसे मांगने वाले स्कैमर पर भड़के एक्टर रोनित रॉय, शख्स को दी खुली चेतावनी

एक्टर रोनित रॉय (Ronit Roy) ने अपने नोट में साफ लिखा कि उन्हें पता चला है कि एक शख्स उनके नाम से लोगों को मैसेज कर रहा है और पैसे मांग रहा है। उन्होंने संदिग्ध नंबर और ईमेल आईडी भी सार्वजनिक की। अपने नोट के लास्ट में उन्होंने स्कैमर को सीधे चेतावनी दी, "पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है।" साथ ही, रोनित ने अपने बयान के साथ कई स्क्रीनशॉट भी सााझा किए जिनमें WhatsApp चैट, Facebook मैसेज और फोन नंबर की फोटोज शामिल थीं। इनसे साफ पता चलता है कि स्कैमर किस तरह उनकी पहचान का दुरुपयोग कर रहा था।