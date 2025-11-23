Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

रोनित रॉय ने परिवार के लिए उठाया बड़ा कदम, पोस्ट कर दी जानकारी, फैंस हुए हैरान

Ronit Roy: एक्टर रोनित रॉय एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने अपने परिवार को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 23, 2025

Ronit Roy big decision

रोनित रॉय ने किया बड़ा फैसला

Ronit Roy quits social media: मशहूर फिल्म और टीवी एक्टर रोनित रॉय ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने उनके लाखों फैंस को हैरान कर दिया है। रोनित ने एक लंबा-चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर यह ऐलान किया है कि वह सोशल मीडिया को अलविदा कह रहे हैं, एक्टर ने साफ किया कि उन्होंने ये फैसला अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए किया है। साथ ही इसका बड़ा कारण भी उन्होंने आगे पोस्ट में बताया है।

रोनित रॉय ने लिया परिवार के लिए बड़ा फैसला (Ronit Roy quits social media)

रोनित रॉय ने अपने पोस्ट में बताया कि वह अब अपनी जिंदगी में एक ऐसी नई राह बनाना और उस पर चलना चाहते हैं, जो उन्हें एक इंसान, रिश्ते और कलाकार के तौर पर बेहतर बनाए। उन्होंने स्वीकार किया कि आराम और पुरानी आदतों को छोड़कर लीक से हटकर जीना उनके लिए बहुत मुश्किल और डरावना है, लेकिन वह जानते हैं कि यह कदम उठाना बहुत जरूरी है।

रोनित रॉय ने छोड़ा सोशल मीडिया (Ronit Roy Instagram)

रोनित रॉय ने एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने फैंस के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने घोषणा करते हुए लिखा, "नमस्ते, मैं जो कहने जा रहा हूं, वह प्रेम, समझ और सौम्यता के साथ कहूंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपकी पोस्ट को स्क्रॉल करता हूं, लाइक करता हूं, कमेंट करता हूं और जितना हो सके उतने डीएम का जवाब देता हूं। मुझे जो कुछ भी मिला है, उसके लिए मैं बेहद आभारी हूं... खासकर आप सभी से मिले प्यार और सम्मान के लिए।"

सोशल मीडिया से अलविदा कहने का बताया कारण (Ronit Roy quits social media to focus on personal growth)

रोनित ने सोशल मीडिया से दूर रहने की वजह साफ करते हुए बताया, "मैं जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच गया हूं, जहां मुझे अपने और अपने परिवार के लिए एक नई राह बनानी है। पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से अलग होना मेरे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं अपना एक नया रूप ढूंढ पाऊंगा, जिसे उम्मीद है आप सभी ज्यादा पसंद करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह कितने समय के लिए यह ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके व्यक्तिगत लक्ष्य पूरे हो जाएंगे और वह नई अच्छी आदतें विकसित कर लेंगे, तो वह सोशल मीडिया पर वापसी करेंगे।

रोनित रॉय के इस पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनके इस 'सेल्फ-केयर' के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर, रोनित रॉय पिछली बार हॉरर फिल्म 'मां' में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री काजोल भी मुख्य भूमिका में थीं।

Published on:

23 Nov 2025 09:57 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रोनित रॉय ने परिवार के लिए उठाया बड़ा कदम, पोस्ट कर दी जानकारी, फैंस हुए हैरान

