रोनित रॉय ने परिवार के लिए उठाया बड़ा कदम, पोस्ट कर दी जानकारी, फैंस हुए हैरान

रोनित ने सोशल मीडिया से दूर रहने की वजह साफ करते हुए बताया, "मैं जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच गया हूं, जहां मुझे अपने और अपने परिवार के लिए एक नई राह बनानी है। पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से अलग होना मेरे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं अपना एक नया रूप ढूंढ पाऊंगा, जिसे उम्मीद है आप सभी ज्यादा पसंद करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह कितने समय के लिए यह ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके व्यक्तिगत लक्ष्य पूरे हो जाएंगे और वह नई अच्छी आदतें विकसित कर लेंगे, तो वह सोशल मीडिया पर वापसी करेंगे।



रोनित रॉय के इस पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनके इस 'सेल्फ-केयर' के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर, रोनित रॉय पिछली बार हॉरर फिल्म 'मां' में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री काजोल भी मुख्य भूमिका में थीं।