क्या कांग्रेस में विलय होगा शरद पवार गुट? नाना पटोले पहुंचे दिल्ली, प्रदेश अध्यक्ष का आया पहला रिएक्शन

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के कांग्रेस में विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) में अंदरूनी मतभेद और क्षेत्रीय दलों के भविष्य को लेकर चल रही बहस के बीच शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने हाल ही में सुझाव दिया था कि शरद पवार की एनसीपी (एसपी) का कांग्रेस में विलय होना चाहिए और इस पहल का नेतृत्व खुद शरद पवार को करना चाहिए।