महाराष्ट्र में सियासी भूचाल: शिंदे के साथ उद्धव के 8 सांसदों ने की गुप्त बैठक? डिप्टी सीएम ने क्या कहा

मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात ठाणे में कथित तौर पर एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट के करीब 8 सांसदों के बीच गुप्त बैठक हुई। बताया जा रहा है कि शिंदे का काफिला अचानक रास्ता बदलकर अलग दिशा में गया और इसके बाद वोल्टास कंपनी परिसर में यह कथित बैठक हुई। इस दौरान शिंदे के साथ उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे।