25 गाड़ियों के काफिले के साथ नाले साफ करने पहुंचे मुंबई BJP अध्यक्ष, VIDEO शेयर कर कांग्रेस ने साधा निशाना

दरअसल, ईंधन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने, अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचने, खाद्य तेल की खपत कम करने और विदेश यात्राएं टालने की अपील की थी। उन्होंने शादियों के लिए विदेश जाने के बजाय भारत में ही विवाह समारोह आयोजित करने की भी सलाह दी थी। प्रधानमंत्री की इन अपीलों के बीच मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम का बड़े काफिले के साथ दौरा विपक्ष के निशाने पर आ गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार की कथनी और करनी पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं आम नागरिकों और व्यापारियों के बीच आर्थिक मंदी को लेकर चिंता भी बढ़ती दिखाई दे रही है।