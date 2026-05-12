NEET 2026: नासिक से उत्तराखंड तक फैला जाल! नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, 23 लाख छात्र प्रभावित

नीट-यूजी 2026 परीक्षा दोबारा से ली जाएंगी। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। लेकिन एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मई 2026 चक्र में छात्रों द्वारा किया गया रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवार की जानकारी और चुने गए परीक्षा केंद्र दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा में मान्य रहेंगे। जिन छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया था ऐसे छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरुरत नहीं होगी। पहले आवेदन कर चुके या परीक्षा में शामिल हो चुके छात्रों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा पहले जमा की गई परीक्षा फीस वापस की जाएगी। छात्रों की सहायता के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 011-69227700 जारी किया है।