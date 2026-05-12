मुंबई, ठाणे और भिवंडी में 15 मई से 10% पानी की कटौती, झीलों में बचा है सिर्फ इतना पानी

Mumbai, Thane Water Cut From May 15: मुंबईवासियों के लिए बेहद जरुरी खबर है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 15 मई से पूरे मुंबई में 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू करने की घोषणा की है। बीएमसी ने बताया कि शहर को पानी सप्लाई करने वाले झीलों और जलाशयों में जलस्तर काफी कम हो गया है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि बीएमसी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कहा कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही पानी का बेहद सावधानी और सीमित उपयोग करने की अपील की है।