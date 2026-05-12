NEET Paper Leak: पहचान छिपाने को बदले कपड़े और कराया टकला, फिर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

NEET paper leak case : देश के 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़ी नीट (NEET) परीक्षा रद्द होने के बाद अब इसकी परतों से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि नीट पेपर लीक की पहली कॉपी नासिक से ही बाहर निकली थी। इस मामले में नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 30 वर्षीय संदिग्ध शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया है, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर मुंडवाकर भागने की फिराक में था।