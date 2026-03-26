मौसम की अनियमितता को देखते हुए गेहूं खरीद तेज करें, किसानों को नुकसान से बचाएं: ओम बिरला

बैठक का मुख्य फोकस किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ दिलाना और खरीद प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाना रहा। बिरला ने कहा कि मौसम की अनियमितता और असमय बारिश की आशंका के चलते तैयार गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है, इसलिए खरीद प्रक्रिया को तेज और व्यापक बनाना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि भारतीय खाद्य निगम, राजफेड और तिलहन संघ सहित अन्य एजेंसियां अधिक से अधिक खरीद केंद्र स्थापित करें। साथ ही खरीद कांटों की संख्या बढ़ाकर प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि नजदीकी खरीद केंद्रों से किसानों का परिवहन खर्च कम होगा और समय की बचत भी होगी।