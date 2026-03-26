Bengal Election 2026: उत्तर बंगाल में 0 से 30 सीट पर पहुंची बीजेपी, अब ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दांव

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनितिक हलचल भी तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। टीएमसी पर भले ही साउथ बंगाल का टैग लगता हो, लेकिन उत्तर बंगाल में भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी है।