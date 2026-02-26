Mamata Banerjee: जेपी के विरोध में उन्हीं की गाड़ी के बोनट पर चढ़ीं, छात्र राजनीति से ही बना ली थी अपनी अलग पहचान

इसी आंदोलन के सिलसिले में जेपी कोलकाता विश्वविद्यालय आए थे। जेपी का विरोध करते हुए ममता बनर्जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को हटाते हुए उनकी गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। कहा जाता है कि इस दौरान ममता बनर्जी ने बोनट पर डांस भी किया था। फिर क्या था, अगले दिन अखबारों में ममता बनर्जी की तस्वीरें छपने लगीं और देश के बड़े नेताओं का अपनी तरफ ध्यान खींचा। ममता ने छात्र जीवन में राजनीति कभी नहीं छोड़ी।