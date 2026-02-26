भारत का ऐसा नहीं करना निराशाजनक…ईरान के विदेश मंत्री का चाबहार पोर्ट पर बड़ा बयान

चाबहार पोर्ट भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का वैकल्पिक और सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। पहले भारत को इन क्षेत्रों तक सामान भेजने के लिए पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान इसकी अनुमति नहीं देता था। चाबहार के माध्यम से भारत ईरान के रास्ते सीधे व्यापार कर सकता है। दूसरी ओर, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन की सहायता से विकसित हुआ है, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) का हिस्सा है। इससे क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे हालात में चाबहार भारत के लिए रणनीतिक संतुलन स्थापित करने का माध्यम बनता है और उसकी व्यापारिक और सामरिक स्थिति को मजबूत करता है।