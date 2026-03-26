बेटी के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए! RG Kar पीड़िता की मां ने BJP से टिकट मिलने के बाद ममता सरकार पर साधा निशाना

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच चर्चित आरजी कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल रेप-मर्डर केस एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। बीजेपी ने पीड़िता की मां को पानीहाटी सीट से प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद पीड़िता के माता-पिता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।