जंग के बीच भारत के लिए खुशखबरी, 45 हजार टन LPG लेकर गुजरात पहुंचा ‘जग वसंत’

LPG tanker Jag Vasant Kandla Port Arrival: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, शुक्रवार को एक और एलपीजी कार्गो जहाज ‘जग वसंत’ (Jag Vasant) गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच गया। यह जहाज करीब 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) लेकर आया है। जानकारी के मुताबिक, अब जल्द ही समुद्र के बीच (मिड-सी) एलपीजी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।