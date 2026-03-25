ट्रंप नहीं इस अमेरिकी नेता से बात करना चाहता है ईरान! पाकिस्तान में हो सकती है अहम बैठक

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ से डील करना चाहेंगे। उनके सारे एंटी-एयरक्राफ्ट और ज़्यादातर मिसाइलें चली गई हैं। आज हमें एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक जेनरेशन प्लांट को मार गिराने का मौका मिलने वाला था, जो दुनिया के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक है। हमने इसलिए टाल दिया क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं।