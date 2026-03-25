25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप नहीं इस अमेरिकी नेता से बात करना चाहता है ईरान! पाकिस्तान में हो सकती है अहम बैठक

Iran-US Tensions: रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान को लगता है कि जेडी वेंस युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ते अपनाने के ज्यादा इच्छुक हो सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 25, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Iran-US Tensions: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीतिक हल की कोशिशें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए ईरान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके करीबी सहयोगियों से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। दरअसल, ईरान ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बातचीत के लिए प्राथमिकता दी है।

सीएनएन ने इस मामले से परिचित क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से बताया कि यह संदेश गुप्त संचार के माध्यम से वाशिंगटन तक पहुंचाया गया था। वहीं ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर के नेतृत्व में बातचीत सफल होने की संभावना नहीं है। 

वेंस को लेकर ईरान का रुख

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान को लगता है कि जेडी वेंस युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ते अपनाने के ज्यादा इच्छुक हो सकते हैं। हालांकि, विश्लेषकों का हवाला है कि किसी भी समझौते तक कायम बेहद जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील होगा।

इसके बावजूद, ईरान ने यह भी स्वीकार किया है कि बातचीत के दौरान अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी साफ किया है कि वार्ता टीम का चयन राष्ट्रपति के अधिकार में है।

पाकिस्तान में बातचीत की संभावना

रिपोर्ट्स में बताया गया कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है। हालांकि, लगातार जारी संघर्ष और गहरे अविश्वास के कारण इस मीटिंग पर संशय बना हुआ है।

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अलावा तुर्की, मिस्र और ओमान जैसे देश मध्य की भूमिका निभा रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं।

ट्रंप ने क्या कहा?

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ से डील करना चाहेंगे। उनके सारे एंटी-एयरक्राफ्ट और ज़्यादातर मिसाइलें चली गई हैं। आज हमें एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक जेनरेशन प्लांट को मार गिराने का मौका मिलने वाला था, जो दुनिया के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक है। हमने इसलिए टाल दिया क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं।

ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से यह आश्वासन चाहता है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और संभावित समझौते के ढांचे के तहत कुछ मांगें रखी हैं।

ये भी पढ़ें

इज़रायल ने कैस्पियन सागर में रूस-ईरान के हथियार सप्लाई लाइन पर दागीं मिसाइलें
विदेश
Israel attacks caspian sea

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Mar 2026 12:13 pm

Hindi News / World / ट्रंप नहीं इस अमेरिकी नेता से बात करना चाहता है ईरान! पाकिस्तान में हो सकती है अहम बैठक

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का उड़ाया मजाक, कहा-अमेरिकी खुद से ही बातचीत कर रहे

Iranian soldiers
विदेश

पूर्व ब्रिटिश मंत्री का हैरान करने वाला बयान…इज़रायल ने शुरू किया ईरान के खिलाफ युद्ध, हमेशा से करना चाहता था हमला

Alan Duncan
विदेश

अमेरिकी ‘ओपीटी’ प्रोग्राम को कानूनी कवच देने की तैयारी, 1.43 लाख भारतीयों को मिलेगी राहत

OPT program
विदेश

सीईओ के भी काम करेगा एआई, ज़ुकरबर्ग के लिए बन रहा ‘एजेंट’

Mark Zuckerberg
विदेश

Genocide Day: पीएम तारिक रहमान ने पाकिस्तान को दिलाई उसके गुनाहों की याद, ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ चलाकर किया था नरसंहार

Bangladesh PM Tarique Rahman
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.