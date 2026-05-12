पाकिस्तान के इरादों पर अमरीका में होने लगा शक, जानिए क्यों नहीं आगे बढ़ रही ईरान-अमरीका वार्ता

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका की ओर से युद्ध खत्म करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर ईरान ने 10 दिन बाद जवाब दिया, लेकिन तेहरान की शर्तों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्वीकार्य बता दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक, तेहरान ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने, होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता को औपचारिक मान्यता देने और सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग रखी है।