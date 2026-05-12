Iran Nuclear Threat: अमेरिका व इजरायल ने दुबारा हमला किया तो 90% परमाणु बम से जवाब देगा ईरान

इजरायल और अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी रेड लाइन यही रही है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम हासिल करने से रोका जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बेहद आक्रामक रुख रखते आए हैं। इजरायल तो कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले की रणनीति पर काम कर चुका है। लेकिन ईरान की इस ताजा धमकी ने दोनों देशों के सामने एक बहुत बड़ी सामरिक उलझन पैदा कर दी है। अगर वे ईरान को कमजोर करने के लिए हमला करते हैं, तो ईरान सीधे परमाणु शक्ति बनने की ओर मुड़ सकता है।