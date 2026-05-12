उदयनिधि स्टालिन ने फिर किया सनातन पर हमला, सीएम विजय के सामने कहा इसे खत्म कर देना चाहिए

बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी करीब तीन वर्ष पहले उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। उस बयान के बाद देशभर में विवाद खडा हुआ था। हालांकि स्टालिन ने बाद में कहा था कि उनका विरोध जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि वह सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी बात दोहराते रहेंगे। इसी मामले पर मद्रास हाई कोर्ट ने जनवरी में टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनका बयान हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। अब नए बयान के बाद यह विवाद फिर तेज हो गया है।