12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘यह मिलीभगत का मामला है, मेरी सहानुभूति उम्मीदवारों के साथ है’: अरविंद केजरीवाल ने NEET UG रद्द करने पर दिया अहम बयान

NEET Exam Cancelled:नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

May 12, 2026

Aap Convener Arvind kejriwal

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। ( फोटो: ANI)

NEET UG 2026 : पेपर लीक की खबरों के बाद 3 मई को आयोजित की गई बहुचर्चित नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद सरकार ने रद्द कर दी है। इस बड़े फैसले के बाद देश भर में सियासी पारा चढ़ गया है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण और बड़े स्तर पर की गई मिलीभगत का परिणाम है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और सवाल उठाया कि पिछले NEET पेपर लीक मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई।

NEET का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ : केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा, 'NEET का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यह 2017 में एक बार, 2021 में एक बार और 2024 में एक बार लीक हुआ था। और अब यह एक बार लीक हो चुका है। अगर पेपर चार बार लीक हो चुका है, तो ऐसे पेपर आमतौर पर लीक नहीं होते। इसका मतलब है कि इसमें बड़े पैमाने पर किसी तरह की मिलीभगत है। इसमें राजनीतिक संरक्षण है।'

'सबको अगला पेपर लीक करने की तैयारी करने को कहा गया था'

उन्होंने कहा,'मैं जानना चाहता हूँ, 2017 में पेपर लीक करने वाले कहां हैं? क्या उन्हें सजा मिली ? सन 2021 में पेपर लीक करने वालों को सजा मिली? 2024 में पेपर लीक करने वाले सभी को जमानत मिल गई। सब बाहर हैं। सबको अगला पेपर लीक करने की तैयारी करने को कहा गया था। और वे ऐसा कर रहे हैं। इस देश में क्या चल रहा है? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। सरकार उन लोगों के साथ क्या करेगी जो बिना लीक किए ठीक से पेपर प्रकाशित नहीं कर सकते? ये लोग एकजुट हैं। यह पूरी तरह से मिलीभगत का मामला है।'

मैंने भी अपने जीवन में IIT का एक पेपर दिया था

आम आदमी पार्टी के नेता ने आईआईटी और सिविल सेवा सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अपने अनुभव को याद करते हुए, कहा कि वह परीक्षा की तैयारी में शामिल कठिनाई और त्याग को समझते हैं। केजरीवाल ने कहा, 'मैंने भी अपने जीवन में IIT का एक पेपर दिया था। फिर मैंने सिविल सर्विसेज का पेपर दिया। मैं जानता हूं कि तपस्या करना कितना कठिन होता है। हिसार में हमारा एक छोटा सा घर था। एक छोटा सा कमरा था। मैं उस कमरे में बैठ कर 24 घंटे तैयारी करता था। सौभाग्य से, उन दिनों पेपर लीक नहीं होते थे। कितना गरीब परिवार था! कोचिंग बहुत महंगी है। कोचिंग करने के लिए कुछ लोग दिल्ली आकर रहते हैं। बच्चे दिल्ली में किराये पर घर लेते हैं। माता-पिता अपने बच्चों को कोचिंग दिलाने के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं।'

राहुल गांधी ने प्रश्नपत्र लीक की आलोचना की थी

NEET परीक्षा रद्द होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। NSUI के कार्यकर्ताओं ने इस घटनाक्रम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और शास्त्री भवन पर लगे बैरिकेड्स पर चढ़ कर अपना विरोध जताया। उन्होंने X पर लिखा, इससे पहले, नीट परीक्षा को 'नीलामी' बताते हुए, लोकसभा सांसद और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रश्नपत्र लीक की आलोचना की थी। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में कम से कम 89 प्रश्नपत्र लीक हुए हैं और 48 बार परीक्षा दोबारा आयोजित की गई है। 'मैंने NEET 2026 के प्रश्न पत्र लीक होने की खबर सुनी। अब यह परीक्षा नहीं रही-NEET एक नीलामी बन गई है।

हर बार वही वादे, और फिर वही चुप्पी

परीक्षा से 42 घंटे पहले ही व्हाटस एप पर कई प्रश्नपत्र बेचे जा रहे थे। 22 लाख से अधिक बच्चों ने पूरे साल रात-दिन जाग कर पढ़ाई की, और एक ही रात में उनका भविष्य खुलेआम बाजार में नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। पिछले 10 बरसों में 89 बार प्रश्नपत्र लीक हुए-48 बार परीक्षा दोबारा हुई। हर बार वही वादे, और फिर वही चुप्पी।

सरकार ने आरोपों की व्यापक जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी है और घोषणा की है कि देश की सबसे बड़ी स्नातक चिकित्सा प्रवेश परीक्षा अलग से अधिसूचित तिथियों पर पुनः होगी। सरकार ने आरोपों की व्यापक जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है।

नीट (यूजी)परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में प्राप्त जानकारियों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से शेयर किए गए निष्कर्षों ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंताएं जताईं। 'केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से एनटीए की ओर से बाद में जांचे गए इनपुट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से शेयर किए गए जांच निष्कर्षों के आधार पर, और प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई 2026 को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा रद्द करने और परीक्षा को अलग से अधिसूचित तारीखों पर वापस करने का निर्णय लिया है । (इनपुट : ANI)



खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

school education

Updated on:

12 May 2026 02:35 pm

Published on:

12 May 2026 02:32 pm

Hindi News / National News / ‘यह मिलीभगत का मामला है, मेरी सहानुभूति उम्मीदवारों के साथ है’: अरविंद केजरीवाल ने NEET UG रद्द करने पर दिया अहम बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सरकार बनाते ही विजय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, एक विधायक फ्लोर टेस्ट में नहीं कर पाएगा वोट

मुख्यमंत्री विजय
राष्ट्रीय

शादी के एक साल बाद महिला की संदिग्ध मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा- दहेज को लेकर बार-बार ताने मारना क्रूरता, पति पर चलेगा केस

Dowry harassment case
राष्ट्रीय

लंदन से आया 104 टन सोना, फिर भी देश में हाहाकार? ओवैसी ने सरेआम खोल दी सरकार की पोल!

asaduddin owaisi
राष्ट्रीय

पहले ड्राइवर के बेटे को बनाया विधायक, अब तमिलनाडु के नए सीएम विजय ने पर्सनल ज्योतिषी को सरकार में दी OSD की जिम्मेदारी

Tamil Nadu New CM
राष्ट्रीय

हमला हुआ तो एटम बम बना लेगा ईरान? 90% यूरेनियम संवर्धन की धमकी से दुनिया में दहशत

US-IRAN WAR
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.