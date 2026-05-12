‘यह मिलीभगत का मामला है, मेरी सहानुभूति उम्मीदवारों के साथ है’: अरविंद केजरीवाल ने NEET UG रद्द करने पर दिया अहम बयान

NEET UG 2026 : पेपर लीक की खबरों के बाद 3 मई को आयोजित की गई बहुचर्चित नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद सरकार ने रद्द कर दी है। इस बड़े फैसले के बाद देश भर में सियासी पारा चढ़ गया है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण और बड़े स्तर पर की गई मिलीभगत का परिणाम है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और सवाल उठाया कि पिछले NEET पेपर लीक मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई।