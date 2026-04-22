कोई बाल्टी में लाया किताबें, तो कोई कुर्सी पर! IIT बॉम्बे के छात्रों ने दिखाया गजब का जुगाड़, वायरल हो रहा वीडियो

यह पूरा विवाद आईआईटी बॉम्बे के एक कार्यक्रम से शुरू हुआ था, जिसमें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था, “जहां तक IIT बॉम्बे का सवाल है, भगवान का शुक्र है कि इसका नाम अब तक यही है। आपने इसे मुंबई नहीं किया।” सिंह ने यह भी जोड़ा था कि आईआईटी मद्रास का नाम भी अब तक नहीं बदला गया है और वह अपने पुराने नाम से ही चल रहा है। राज ठाकरे की मनसे ने इसे महाराष्ट्र का अपमान करार दिया था।