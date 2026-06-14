प्रेमी की लाश से शादी करने वाली आंचल ने छोड़ा ‘ससुराल’, कहा- सक्षम के भाई की मुझ पर गंदी नजर थी

महाराष्ट्र के नांदेड़ में पिछले साल हुए चर्चित 'ऑनर किलिंग' मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है। अपने प्रेमी की हत्या के बाद उसकी लाश के साथ विवाह रचाकर पूरे देश में सुर्खियों में आई आंचल मामिडवार ने अपना ससुराल छोड़ दिया है। आंचल ने अपने दिवंगत प्रेमी सक्षम ताटे के ही भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंचल का कहना है कि ससुराल में उसके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया और सक्षम के भाई की उस पर गंदी नजर थी। जिसके कारण उसे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा।