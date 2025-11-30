पिता ने प्रेमी को मार डाला, तो बेटी ने ‘शव’ से की शादी, बोली- मेरा आशिक मरकर भी जीत गया

लड़की ने प्रेमी के डेड बॉडी से की शादी (Photo: Youtube)
Girl Marry with Boyfriend Dead Body: महाराष्ट्र के नांदेड (Nanded) में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को भीतर तक झकझोर दिया। यहां प्रेम संबंध के चलते एक युवक की लड़की के परिजनों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद युवती युवक के घर गई और अपने प्रेमी के मृत शरीर से विवाह कर सभी को स्तब्ध कर दिया। यह घटना नांदेड के इटवारा इलाके की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय सक्षम ताटे की हत्या उसकी प्रेमिका आंचल मामिडवार के पिता और भाइयों ने मिलकर की। गुरुवार शाम सक्षम को पहले तीन गोलियां मारी गईं, फिर उसके सिर पर भारी पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि आंचल के परिवार की नाराजगी का कारण सिर्फ इतना था कि सक्षम दूसरी जाति का था। इसलिए वह दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। जबकि सक्षम और आंचल हर हाल में शादी करना चाहते थे।
पोस्टमार्टम के बाद सक्षम का शव घर पहुंचते ही आंचल समेत पूरे परिवार का दर्द फूट पड़ा। पूरे घर में चीत्कार मच गई। आंचल भी सक्षम के शव के पास बैठकर रोती रही और उसने वहीं पर सक्षम के मृतदेह के साथ विवाह की रस्में निभा दीं।
आंचल ने कहा, “मेरे पिता और भाइयों ने हमें अलग करना चाहा। उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन वे हार गए और मेरा प्रेमी मरकर भी जीत गया।” यह कहते हुए वह खुद को संभाल नहीं पाई और फूट-फूटकर रोने लगी।
आंचल ने साफ कहा है कि वह अपने पिता और भाइयों को कठोर सजा दिलवाना चाहती है। पुलिस ने इस मामले में आंचल के पिता गजानन मामिडवार सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
तीन वर्ष तक प्रेम संबंध के बाद सक्षम और आंचल एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे और दोनों ने इसके बारे में अपने परिवार को भी बताया था। लेकिन आंचल के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और सक्षम की हत्या कर दी।
आंचल के अनुसार, उसका परिवार प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं था, बल्कि जाति का विरोध इस हत्या की वजह बना। आंचल के मुताबिक परिवार ने उसे बार-बार किसी और से शादी के लिए मजबूर किया था। पुलिस जांच जारी है। घटना से शहर में गहरा शोक और आक्रोश है।
