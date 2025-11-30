पिता ने प्रेमी को मार डाला, तो बेटी ने ‘शव’ से की शादी, बोली- मेरा आशिक मरकर भी जीत गया

Girl Marry with Boyfriend Dead Body: महाराष्ट्र के नांदेड (Nanded) में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को भीतर तक झकझोर दिया। यहां प्रेम संबंध के चलते एक युवक की लड़की के परिजनों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद युवती युवक के घर गई और अपने प्रेमी के मृत शरीर से विवाह कर सभी को स्तब्ध कर दिया। यह घटना नांदेड के इटवारा इलाके की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।