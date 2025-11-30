Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पिता ने प्रेमी को मार डाला, तो बेटी ने ‘शव’ से की शादी, बोली- मेरा आशिक मरकर भी जीत गया

Maharashtra News: महाराष्ट्र में प्रेम संबंधों के चलते 20 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में लड़की के पिता समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 30, 2025

लड़की ने प्रेमी के डेड बॉडी से की शादी (Photo: Youtube)

Girl Marry with Boyfriend Dead Body: महाराष्ट्र के नांदेड (Nanded) में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को भीतर तक झकझोर दिया। यहां प्रेम संबंध के चलते एक युवक की लड़की के परिजनों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद युवती युवक के घर गई और अपने प्रेमी के मृत शरीर से विवाह कर सभी को स्तब्ध कर दिया। यह घटना नांदेड के इटवारा इलाके की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय सक्षम ताटे की हत्या उसकी प्रेमिका आंचल मामिडवार के पिता और भाइयों ने मिलकर की। गुरुवार शाम सक्षम को पहले तीन गोलियां मारी गईं, फिर उसके सिर पर भारी पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि आंचल के परिवार की नाराजगी का कारण सिर्फ इतना था कि सक्षम दूसरी जाति का था। इसलिए वह दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। जबकि सक्षम और आंचल हर हाल में शादी करना चाहते थे।

पोस्टमार्टम के बाद सक्षम का शव घर पहुंचते ही आंचल समेत पूरे परिवार का दर्द फूट पड़ा। पूरे घर में चीत्कार मच गई। आंचल भी सक्षम के शव के पास बैठकर रोती रही और उसने वहीं पर सक्षम के मृतदेह के साथ विवाह की रस्में निभा दीं।

आंचल ने कहा, “मेरे पिता और भाइयों ने हमें अलग करना चाहा। उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन वे हार गए और मेरा प्रेमी मरकर भी जीत गया।” यह कहते हुए वह खुद को संभाल नहीं पाई और फूट-फूटकर रोने लगी।

आंचल ने साफ कहा है कि वह अपने पिता और भाइयों को कठोर सजा दिलवाना चाहती है। पुलिस ने इस मामले में आंचल के पिता गजानन मामिडवार सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

तीन वर्ष तक प्रेम संबंध के बाद सक्षम और आंचल एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे और दोनों ने इसके बारे में अपने परिवार को भी बताया था। लेकिन आंचल के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और सक्षम की हत्या कर दी।

आंचल के अनुसार, उसका परिवार प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं था, बल्कि जाति का विरोध इस हत्या की वजह बना। आंचल के मुताबिक परिवार ने उसे बार-बार किसी और से शादी के लिए मजबूर किया था। पुलिस जांच जारी है। घटना से शहर में गहरा शोक और आक्रोश है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Nov 2025 02:13 pm

Published on:

30 Nov 2025 02:01 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पिता ने प्रेमी को मार डाला, तो बेटी ने ‘शव’ से की शादी, बोली- मेरा आशिक मरकर भी जीत गया

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘तेरे इश्क में’ के शंकर के एकतरफा प्यार ने जीता फैंस का दिल, क्या ‘सैयारा’ से आगे निकली जाएगी ये फिल्म

शंकर के एकतरफा प्यार ने जीता फैंस का दिल, ये क्या 'सैयारा' से आगे निकली जाएगी ये फिल्म
बॉलीवुड

Dharmendra के निधन के 6 दिन सलमान खान का दर्द आया बाहर, इमोशनल होकर बोले- आखिर में जिंदगी…

Salman Khan gets emotional over Dharmendra demise said At the end life goes on
बॉलीवुड

Abhishek Sharma Net worth : 32 गेंद पर 100 रन… गजब हैंडसम है ये क्रिकेटर, 7M फॉलोअर्स, करोड़ों की कार

Abhishek Sharma Salary, Abhishek Sharma Net worth, Abhishek Sharma BCCI Salary, Abhishek Sharma cars photos,
फैशन

Umesh Passes Away: धर्मेंद्र के बाद इस एक्टर का हुआ निधन, 400 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम

Kannada Actor Umesh Passes Away at 80 battle of liver cancer after dharmendra death
टॉलीवुड

Dry Day: 3 दिन तक नहीं बिकेगी शराब, इस वजह से सरकार ने घोषित किया ड्राई डे

Dry Day in Maharashtra
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.