मुंबई-पुणे सहित 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, 15 जनवरी को मतदान, 16 को आएंगे नतीजे

राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 29 महानगरपालिकाओं के लिए चुनाव की घोषणा की है, जिनमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं। यह चुनाव उन 27 नगर निगमों के लिए हो रहे हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, साथ ही जालना और इचलकरंजी दो नई महानगरपालिकाओं में भी पहली बार चुनाव होंगे। प्रमुख रूप से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के 227 वॉर्ड, पुणे के 162 वॉर्ड, नागपुर के 151 वॉर्ड, ठाणे के 131 वॉर्ड, नासिक के 122 वॉर्ड, पिंपरी-चिंचवड के 128 वॉर्ड और नवी मुंबई के 111 वॉर्ड क्षेत्रों में चुनाव होंगे। इसके अलावा, मीरा-भयंदर, पनवेल, भिवंडी-निजामपूर, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, उल्हासनगर, अहमदनगर, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, लातूर, नांदेड, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, मालेगांव, परभणी, जालना और इचलकरंजी में भी मतदाता अपने स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।