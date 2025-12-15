रैपिडो बाइक से गई युवती, सुनसान इलाके में चालक ने की दरिंदगी, सरकार ने बुलाई आपात बैठक

इस घटना के बाद, राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि कल्याण में रैपिडो बाइक राइडर द्वारा एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। इस पृष्ठभूमि में रैपिडो, उबर, ओला आदि को दी गई अस्थायी अनुमति क्यों न रद्द कर दी जाए, जो कानून का उल्लंघन करके अवैध रूप से यात्रियों को ढो रहे हैं? इस संबंध में सरनाईक ने बुधवार सुबह 10.30 बजे मंत्रालय में मोटर परिवहन विभाग की एक तत्काल बैठक बुलाई है।