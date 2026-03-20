रात में मूवी, दिन में खंडाला में सूर्योदय देखने का प्लान… भयानक हादसे में IIT बॉम्बे के 3 छात्रों की मौत

पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गजानन घाडगे ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब छात्रों की कार एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। जब मुख्य लेन से ओवरटेक करना संभव नहीं हुआ, तो चालक ने सर्विस रोड से आगे निकलने की कोशिश की। ट्रक और सर्विस रोड के बीच जगह कम होने के कारण कार फंस गई और असंतुलित होकर कई बार पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार तीनों छात्रों को गंभीर चोटें आईं। हालांकि उन्हें तुरंत पनवेल के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।