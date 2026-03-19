पुणे: समलैंगिक संबंध बनाने से किया इनकार, तो युवक ने की नाबालिग रिश्तेदार की हत्या

इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। खुद को बचाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए अक्षय वारदात के बाद घटना स्थल पर जमा हुई भीड़ में ही शामिल हो गया था। वह परिजनों के साथ मिलकर दुख जताने का नाटक करता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो।