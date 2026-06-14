‘हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है’, मुंबई में गहराया ‘सफेद पट्टी’ विवाद, मनसे और जैन समुदाय आमने-सामने

मनसे नेता ने जैन समुदाय के कुछ लोगों पर सांस्कृतिक आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनसे ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। देशपांडे ने दावा किया कि यदि इस तरह के मामलों को नहीं रोका गया तो भविष्य में मुंबई के कुछ इलाके अपनी मूल पहचान खो सकते हैं। वह ‘जैन गांव’ कहलाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म का पालन व्यक्तिगत और धार्मिक परिसरों तक सीमित रहना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन होना चाहिए।