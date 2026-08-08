सिद्धिविनायक मंदिर में दान की रकम में गड़बड़ी का आरोप, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उच्चस्तरीय जांच के दिए आदेश

मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और शीघ्र ही एक व्यापक अनुपालन और ऑडिट रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने कहा था कि चोरी पकड़े जाने से पहले मंदिर के दान की साप्ताहिक राशि 50 लाख रुपए से भी कम रहती थी, लेकिन चोरी का खुलासा होने के बाद वही इकट्ठा दान बढ़कर लगभग डेढ़ करोड़ रुपए प्रति सप्ताह तक पहुंच गया। उन्होंने कहा था कि इससे साफ संकेत मिलता है कि लंबे समय से दान की रकम में हेराफेरी हो रही थी। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले पर बोलने की मांग की और कहा था कि जब मंदिर जैसे आस्था के केंद्र भी सुरक्षित नहीं हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है।