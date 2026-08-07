ढाई घंटे इंतजार के बाद लौटे गोल्ड मेडलिस्ट, राज ठाकरे बोले- ‘मुझे आने की जानकारी ही नहीं थी’

नासिक दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी खबरों के जरिए मिली। उन्होंने कहा कि कोई खिलाड़ी मेहनत करके देश के लिए उपलब्धि हासिल करता है और फिर मिलने आता है, तो उससे जानबूझकर मुलाकात न करने का कोई कारण नहीं हो सकता।