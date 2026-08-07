ढाई घंटे इंतजार के बाद लौटे गोल्ड मेडलिस्ट, राज ठाकरे बोले- ‘मुझे आने की जानकारी ही नहीं थी’

गोल्ड मेडलिस्ट दिलीप गावित से मुलाकात को लेकर राज ठाकरे ने दी सफाई, कहा- जानकारी नहीं मिलने से हुई देरी। (फोटो सोर्स- IANS)
Raj Thackeray Dilip Gavit meeting: देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी दिलीप गावित से मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि दिलीप गावित और उनके कोच वैजनाथ काले राज ठाकरे से मिलने पहुंचे थे, लेकिन करीब ढाई घंटे इंतजार करने के बाद बिना मुलाकात किए वापस लौट गए।
मामला सामने आने के बाद राज ठाकरे ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि दिलीप गावित उनसे मिलने आए हैं। अगर उन्हें पहले बताया जाता तो वह जरूर उनसे मुलाकात करते।
नासिक दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी खबरों के जरिए मिली। उन्होंने कहा कि कोई खिलाड़ी मेहनत करके देश के लिए उपलब्धि हासिल करता है और फिर मिलने आता है, तो उससे जानबूझकर मुलाकात न करने का कोई कारण नहीं हो सकता।
राज ठाकरे ने बताया कि उनके पास यह जानकारी नहीं पहुंची थी कि दिलीप गावित और उनके कोच उनसे मिलने आए हैं। इसलिए मुलाकात नहीं हो पाने की वजह किसी तरह की नाराजगी या अनदेखी नहीं थी, बल्कि जानकारी की कमी थी।
उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बताया गया होता तो वह खिलाड़ी से जरूर मिलते और उसकी उपलब्धि का सम्मान करते। हालांकि, इस दौरान दिलीप गावित को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए उन्होंने दुख जताते हुए माफी मांगी।
राज ठाकरे ने कहा कि दिलीप गावित अभी दिल्ली गए हुए हैं। उनके वापस आने के बाद वह उनसे जरूर मुलाकात करेंगे और पूरी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी के जरिए दिलीप गावित तक बात पहुंचे तो उन्हें बताया जाए कि उन्हें इस मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
दिलीप गावित ने खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर महाराष्ट्र और देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में उनके लंबे इंतजार के बाद वापस लौटने की खबर सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया।
हालांकि, राज ठाकरे की सफाई के बाद अब यह मामला किसी विवाद से ज्यादा आपसी तालमेल की कमी का नजर आ रहा है। वहीं, राज ठाकरे ने भी खिलाड़ी के सम्मान को देखते हुए इस घटना पर खेद जताया है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग
Commonwealth Games 2026