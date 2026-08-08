असम बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए समय रैना, किए लाखों रुपये दान, CM ने जताया आभार

समय रैना के योगदान की जानकारी सामने आने के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर उनका धन्यवाद किया। उन्होंने असम में चल रहे मुश्किल हालात के बीच राहत प्रयासों में योगदान देने के लिए समय रैना का आभार जताया। दरअसल, समय का ये योगदान बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों में यूज किया जाएगा। राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाने और प्रभावित परिवारों की मदद के प्रयास जारी हैं।