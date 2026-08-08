Mega Block: रविवार को मुंबई लोकल की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, मेन और हार्बर लाइन पर सेवाएं प्रभावित

सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, माटुंगा और मुलुंड के बीच अप और डाउन धीमी लाइनों पर सुबह 11:05 बजे से दोपहर 3:55 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान CSMT मुंबई से सुबह 10:14 बजे से दोपहर 3:32 बजे के बीच रवाना होने वाली डाउन धीमी लोकल ट्रेनों को माटुंगा से मुलुंड के बीच डाउन फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा। ये ट्रेनें सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप और मुलुंड स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके बाद मुलुंड में उन्हें दोबारा डाउन धीमी लाइन पर भेजा जाएगा। इन ट्रेनों के गंतव्य तक पहुंचने में करीब 15 मिनट की देरी होगी।