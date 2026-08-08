Mega Block: रविवार को मुंबई लोकल की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, मेन और हार्बर लाइन पर सेवाएं प्रभावित

रविवार को सेंट्रल और हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक (Photo: IANS)
Mumbai Local Mega Block 9 August: मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सेंट्रल रेलवे रविवार (9 अगस्त) को मेगा ब्लॉक संचालित करेगा। यह ब्लॉक मुंबई डिविजन की मेन लाइन पर माटुंगा से मुलुंड और हार्बर लाइन पर सीएसएमटी (CSMT) से चुनाभट्टी/बांद्रा के बीच अलग-अलग समय में किया जाएगा। इस दौरान कई लोकल सेवाएं रद्द, निलंबित या परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।
सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, माटुंगा और मुलुंड के बीच अप और डाउन धीमी लाइनों पर सुबह 11:05 बजे से दोपहर 3:55 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान CSMT मुंबई से सुबह 10:14 बजे से दोपहर 3:32 बजे के बीच रवाना होने वाली डाउन धीमी लोकल ट्रेनों को माटुंगा से मुलुंड के बीच डाउन फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा। ये ट्रेनें सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप और मुलुंड स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके बाद मुलुंड में उन्हें दोबारा डाउन धीमी लाइन पर भेजा जाएगा। इन ट्रेनों के गंतव्य तक पहुंचने में करीब 15 मिनट की देरी होगी।
इसी तरह, ठाणे से सुबह 11:07 बजे से दोपहर 3:51 बजे के बीच रवाना होने वाली अप धीमी लोकल ट्रेनों को मुलुंड से माटुंगा के बीच अप फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा। ये ट्रेनें मुलुंड, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, कुर्ला और सायन स्टेशनों पर रुकेंगी। माटुंगा के बाद इन्हें फिर अप धीमी लाइन पर भेजा जाएगा।
सेंट्रल रेलवे के अनुसार, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच सीएसएमटी से आने-जाने वाली सभी अप और डाउन लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब 15 मिनट देर से गंतव्य तक पहुंच सकती हैं। इसलिए रविवार को मेन लाइन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने की सलाह दी गई है।
हार्बर लाइन पर भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से चुनाभट्टी/बांद्रा की डाउन हार्बर लाइन पर सुबह 11:40 बजे से शाम 4:40 बजे तक और चुनाभट्टी/बांद्रा से CSMT की अप हार्बर लाइन पर सुबह 11:10 बजे से शाम 4:10 बजे तक ब्लॉक रहेगा।
इस दौरान सीएसएमटी से वाशी, बेलापुर और पनवेल जाने वाली डाउन हार्बर लाइन की ट्रेनें सुबह 11:16 बजे से शाम 4:47 बजे तक निलंबित रहेंगी। वहीं, सीएसएमटी से बांद्रा और गोरेगांव जाने वाली डाउन हार्बर लाइन की सेवाएं सुबह 10:48 बजे से शाम 4:43 बजे तक बंद रहेंगी।
पनवेल, बेलापुर और वाशी से CSMT जाने वाली अप हार्बर लाइन की सेवाएं सुबह 9:53 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक निलंबित रहेंगी।
इसके अलावा गोरेगांव और बांद्रा से CSMT जाने वाली अप हार्बर लाइन की ट्रेनें सुबह 10:45 बजे से शाम 5:13 बजे तक नहीं चलेंगी।
पश्चिम रेलवे की ओर से भी बांद्रा और गोरेगांव के बीच सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक शैडो ब्लॉक संचालित किया जाएगा।
मेगा ब्लॉक के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पनवेल और कुर्ला के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें कुर्ला के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से संचालित होंगी और करीब 20 मिनट के अंतराल पर चलेंगी।
इसके अलावा हार्बर लाइन के यात्रियों को ब्लॉक के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मेन लाइन और पश्चिम रेलवे के रास्ते यात्रा करने की अनुमति दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग