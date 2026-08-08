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Mega Block: रविवार को मुंबई लोकल की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, मेन और हार्बर लाइन पर सेवाएं प्रभावित

Mumbai Local Train Mega Block: मुंबई में रविवार 9 अगस्त को सेंट्रल रेलवे का मेगा ब्लॉक रहेगा। माटुंगा-मुलुंड और सीएसएमटी-चुनाभट्टी/बांद्रा के बीच लोकल सेवाएं प्रभावित होंगी। पनवेल-कुर्ला के बीच विशेष ट्रेनें चलेंगी।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Aug 08, 2026

Mumbai Local Train Mega Block sunday

रविवार को सेंट्रल और हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक (Photo: IANS)

Mumbai Local Mega Block 9 August: मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सेंट्रल रेलवे रविवार (9 अगस्त) को मेगा ब्लॉक संचालित करेगा। यह ब्लॉक मुंबई डिविजन की मेन लाइन पर माटुंगा से मुलुंड और हार्बर लाइन पर सीएसएमटी (CSMT) से चुनाभट्टी/बांद्रा के बीच अलग-अलग समय में किया जाएगा। इस दौरान कई लोकल सेवाएं रद्द, निलंबित या परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।

मेन लाइन पर माटुंगा-मुलुंड के बीच मेगा ब्लॉक

सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, माटुंगा और मुलुंड के बीच अप और डाउन धीमी लाइनों पर सुबह 11:05 बजे से दोपहर 3:55 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान CSMT मुंबई से सुबह 10:14 बजे से दोपहर 3:32 बजे के बीच रवाना होने वाली डाउन धीमी लोकल ट्रेनों को माटुंगा से मुलुंड के बीच डाउन फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा। ये ट्रेनें सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप और मुलुंड स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके बाद मुलुंड में उन्हें दोबारा डाउन धीमी लाइन पर भेजा जाएगा। इन ट्रेनों के गंतव्य तक पहुंचने में करीब 15 मिनट की देरी होगी।

इसी तरह, ठाणे से सुबह 11:07 बजे से दोपहर 3:51 बजे के बीच रवाना होने वाली अप धीमी लोकल ट्रेनों को मुलुंड से माटुंगा के बीच अप फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा। ये ट्रेनें मुलुंड, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, कुर्ला और सायन स्टेशनों पर रुकेंगी। माटुंगा के बाद इन्हें फिर अप धीमी लाइन पर भेजा जाएगा।

CSMT जाने वाली और आने वाली लोकल भी होंगी प्रभावित

सेंट्रल रेलवे के अनुसार, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच सीएसएमटी से आने-जाने वाली सभी अप और डाउन लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब 15 मिनट देर से गंतव्य तक पहुंच सकती हैं। इसलिए रविवार को मेन लाइन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने की सलाह दी गई है।

हार्बर लाइन पर CSMT से चुनाभट्टी और बांद्रा के बीच ब्लॉक

हार्बर लाइन पर भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से चुनाभट्टी/बांद्रा की डाउन हार्बर लाइन पर सुबह 11:40 बजे से शाम 4:40 बजे तक और चुनाभट्टी/बांद्रा से CSMT की अप हार्बर लाइन पर सुबह 11:10 बजे से शाम 4:10 बजे तक ब्लॉक रहेगा।

इस दौरान सीएसएमटी से वाशी, बेलापुर और पनवेल जाने वाली डाउन हार्बर लाइन की ट्रेनें सुबह 11:16 बजे से शाम 4:47 बजे तक निलंबित रहेंगी। वहीं, सीएसएमटी से बांद्रा और गोरेगांव जाने वाली डाउन हार्बर लाइन की सेवाएं सुबह 10:48 बजे से शाम 4:43 बजे तक बंद रहेंगी।

पनवेल-बेलापुर से CSMT जाने वाली ट्रेनें भी रहेंगी बंद

पनवेल, बेलापुर और वाशी से CSMT जाने वाली अप हार्बर लाइन की सेवाएं सुबह 9:53 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक निलंबित रहेंगी।

इसके अलावा गोरेगांव और बांद्रा से CSMT जाने वाली अप हार्बर लाइन की ट्रेनें सुबह 10:45 बजे से शाम 5:13 बजे तक नहीं चलेंगी।

बांद्रा-गोरेगांव के बीच पश्चिम रेलवे का शैडो ब्लॉक

पश्चिम रेलवे की ओर से भी बांद्रा और गोरेगांव के बीच सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक शैडो ब्लॉक संचालित किया जाएगा।

यात्रियों के लिए बड़ी राहत, पनवेल-कुर्ला के बीच विशेष ट्रेनें

मेगा ब्लॉक के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पनवेल और कुर्ला के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें कुर्ला के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से संचालित होंगी और करीब 20 मिनट के अंतराल पर चलेंगी।

इसके अलावा हार्बर लाइन के यात्रियों को ब्लॉक के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मेन लाइन और पश्चिम रेलवे के रास्ते यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

LTT पर 11 दिनों का मेगा ट्रैफिक ब्लॉक, इन ट्रेनों पर पड़ेगा असर, यात्रा से पहले जान लीजिए

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Updated on:

08 Aug 2026 04:24 pm

Published on:

08 Aug 2026 04:15 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mega Block: रविवार को मुंबई लोकल की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, मेन और हार्बर लाइन पर सेवाएं प्रभावित

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