LTT पर 11 दिनों का मेगा ट्रैफिक ब्लॉक, इन ट्रेनों पर पड़ेगा असर, यात्रा से पहले जान लीजिए

LTT Traffic Block: मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) पर आधारभूत ढांचे के उन्नयन के लिए 4 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक 11 दिनों का विशेष ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान रेलवे कई महत्वपूर्ण निर्माण और रखरखाव कार्य करेगा। ब्लॉक का असर कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ेगा, जिनमें रानी कमलापति-एलटीटी एक्सप्रेस और नेत्रावती एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों को निर्धारित अवधि के दौरान ठाणे स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा।