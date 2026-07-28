Ganesh Chaturthi 2026: रेलवे ने की 246 गणपति विशेष ट्रेनों की घोषणा, मुंबई-पुणे से छूटेंगी, 1, 2 और 3 अगस्त से बुकिंग शुरू

Ganpati Special Trains List: गणेशोत्सव 2026 के दौरान अपने घर जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए मध्य रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने 246 गणपति स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें 184 आरक्षित (एसी, स्लीपर और जनरल कोच) तथा 62 अनारक्षित (MEMU) विशेष ट्रेनें शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ये ट्रेनें मुंबई, पुणे और कोंकण के प्रमुख स्टेशनों के बीच चलाई जाएंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों की बुकिंग की तारीख भी घोषित कर दी है।