मुंबई को मिल सकता है पहला भूमिगत लोकल स्टेशन, रेलवे ने शुरू की बड़ी तैयारी

Byculla underground local station: मुंबई की उपनगरीय रेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य रेलवे (Central Railway) की महत्वाकांक्षी 5वीं और 6वीं रेल लाइन परियोजना के तहत भायखला (Byculla) रेलवे स्टेशन को शहर का पहला भूमिगत उपनगरीय (लोकल) रेलवे स्टेशन बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह मुंबई के रेल नेटवर्क के इतिहास में एक बड़ा बदलाव होगा और लोकल यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस अंडरग्राउंड स्टेशन मिलेगा।