‘1600 करोड़ का कर्ज है, बेटे भी ज्यादा नहीं कमाते’, इथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान

'द टाइम्स ऑफ इंडिया' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में नितिन गडकरी ने अपने और अपने परिवार पर लग रहे व्यक्तिगत लाभ के आरोपों को 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताया। उन्होंने साफ किया कि इस पूरे उद्योग में उनके परिवार का कोई बड़ा व्यक्तिगत हित नहीं है। गडकरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं, उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। वहां भारी मात्रा में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इस इथेनॉल व्यवसाय में मेरे बेटों की हिस्सेदारी बेहद कम है और कुल मुनाफे में उनका योगदान पूरी तरह नगण्य (ना के बराबर) है। हकीकत तो यह है कि इस व्यवसाय पर फिलहाल 1,600 करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज है। मेरा इस व्यवसाय या इसकी खरीद-बिक्री से सीधा कोई संबंध नहीं है।