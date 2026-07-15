‘भाई तेरा स्टार है, मेरे दोस्त की फिल्म आ रही है’, राघव जुयाल संग रिलेशनशिप की खबरों के बीच शहनाज गिल ने कही ऐसी बात

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें राघव जुयाल अपनी बर्थडे पार्टी से बाहर निकलते समय शहनाज गिल को फैंस और पैपराजी की भीड़ से बचाते नजर आए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों के रिलेशनशिप को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई थीं। हालांकि, शहनाज के ताजा बयान में उन्होंने केवल राघव को अपना अच्छा दोस्त बताया है। उन्होंने डेटिंग की खबरों की न तो पुष्टि की और न ही उनका खंडन किया।