कौन है निहारिका एनएम? जिसे लोग कह रहे एक्टर राघव जुयाल की गर्लफ्रेंड, दोनों की फोटो इंटरनेट पर वायरल

Who is Niharika NM Raghav Juyal Rumored girlfriend: अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और रील्स (Reels) स्क्रॉल करना पसंद करते हैं, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा- निहारिका एनएम (Niharika NM)। लेकिन पिछले कुछ दिनों से निहारिका का नाम सिर्फ उनके फनी वीडियोज के लिए नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ को लेकर इंटरनेट पर खूब ट्रेंड कर रहा है। गॉसिप गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि निहारिका एनएम, बॉलीवुड के मशहूर डांसर, होस्ट और एक्टर राघव जुयाल (Raghav Juyal) को डेट कर रही हैं!