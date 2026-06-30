जीनत अमान ने लिव इन रिलेशनशिप पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- अगर आप बच्चे चाहते हो तो उन्हें पालेंगे कैसे?

Zeenat Aman On Live In Relationships: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान एक बार फिर अपने रिश्तों और शादी को लेकर दिए गए बेबाक विचारों की वजह से चर्चा में हैं। लिव-इन रिलेशनशिप का सपोर्ट करने वाले अपने पुराने बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने साफ कहा है कि शादी जैसे आजीवन फैसले से पहले दो लोगों का एक-दूसरे को हर पहलू से समझना बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि अगर दो लोग मानसिक और इमोशनल तौर से एक-दूसरे के अनुकूल नहीं हैं, तो सिर्फ शादी निभाने के लिए दुखी जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है।