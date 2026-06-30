अक्षय कुमार ने अपने रिटायरमेंट को लेकर किया खुलासा, फैंस को बताया कब छोड़ेंगे एक्टिंग

Akshay Kumar big statement on retirement: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी कुमार' यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को फिल्म इंडस्ट्री में 30 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। जहां आज के दौर में कई एक्टर्स साल में बमुश्किल एक फिल्म कर पाते हैं, वहीं अक्षय हर साल 4-5 फिल्में थिएटर्स में लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के सबसे बिजी और अनुशासित सुपरस्टार होने के बावजूद, अक्षय कुमार आज भी अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले बुरी तरह डरते हैं? जी हां, हाल ही में एक इंटरव्यू में अक्षय ने अपने करियर के उतार-चढ़ाव और रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है।