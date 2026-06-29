9 साल बाद फिर वायरल हुआ ‘तैमूर’ नाम का विवाद, Saif Ali Khan के नए बयान पर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू

सैफ अली खान ने 'तैमूर' नाम पर की बात। (फोटो सोर्स: IMDb)
Saif Ali Khan New Statement: 'कर्त्तव्य' एक्टर सैफ अली खान एक बार फिर अपने बड़े बेटे तैमूर अली खान के नाम को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में 'We The Women' (वी द वीमेन) इवेंट में, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने इस नाम को चुनने के पीछे का एक नया और अलग कारण बताया है। मगर उनकी ये नई वजह और उनके हालिया बयानों ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फैंस ने उनके पुराने बयान और तैमूर के नाम को लेकर करीना कपूर के पुराने इंटरव्यू को खंगाला और पाया कि हालिया बयान और पुराने स्टेटमेंट्स दोनों अलग-अलग हैं।
बता दें कि इस इवेंट में बात करते हुए बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने बताया कि 'तैमूर' नाम उनके पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे के नाम से लिया गया था। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे पड़ोस में इसी नाम का एक बच्चा रहता था। तैमूर का मतलब 'लोहा' (iron) होता है। ये एक बहुत ह प्यारा नाम है जिसकी आवाज हमें पसंद आई और मैंने और करीना ने इस पर बात की। हमें अंदाजा नहीं था कि इसके साथ हमें इतनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। उस दौरान लोग बोल रहे थे कि भारत पर हमला करने वाला एक एशियाई तुर्की हमलावर था जिसका नाम मिलता-जुलता था और जिसके बारे में बहुत नकारात्मक बातें कही जाती हैं।"
हालांकि, सैफ अली खान की ये वीडियो क्लिप वायरल होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर करीना कपूर खान का एक पुराना वीडियो सामने आया, जिसमें नाम चुनने के बारे में एक अलग कहानी बताई गई थी।
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस नाम पर करीना कपूर खान के पुराने इंटरव्यू को खोज निकाला, जिसमें एक्ट्रेस ने इतिहास में दिलचस्पी के कारण नाम चुनने का श्रेय सैफ को दिया था। उन्होंने कहा था, "उन्हें इतिहास पसंद है। वो जिन योद्धाओं को पसंद करते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। वो उनके बारे में पढ़ते हैं और मुझे लगता है कि वो मंगोल तैमूर के प्रशंसक थे और बचपन में उन्होंने इसके बारे में काफी पढ़ा था।"
गौरतलब है कि सैफ का हाल ही में दिया गया बयान उनके द्वारा दिए गए पुराने स्टेटमेंट से भी अलग था, जो उन्होंने 9 साल पहले तैमूर को लेकर दिया था. उन्होंने 'मुंबई मिरर' को बताया था कि उस समय हुई आलोचना का जवाब देते हुए सैफ ने कहा था, "मुझे और मेरी पत्नी को ये नाम सुनने में अच्छा लगता है और इसका मतलब भी पसंद है। मुझे उस तुर्की शासक के इतिहास के बारे में पता है, वो तैमूर था। मेरे बेटे का नाम तैमूर है, जो एक पुराना फारसी नाम है और इसका मतलब है लोहा।"
इसलिए सैफ अली खान का ये नया बयान लोगों को हैरान कर रहा है, क्योंकि पहले के इंटरव्यू में उन्होंने खुद उस ऐतिहासिक शासक के बारे में बात की थी।
जब 20 दिसंबर 2016 को सैफ और करीना के घर उनके पहले बेटे का जन्म हुआ, तो 'तैमूर अली खान' नाम सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का मुद्दा बन गया था। कई लोगों ने इस नाम को दिल्ली पर हमला करने वाले मध्य एशियाई शासक तैमूर से जोड़ दिया, जिसके बाद सैफ और करीना को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। इतनी आलोचना के बावजूद, सैफ का यही कहना था कि उन्होंने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि उन्हें इसकी आवाज और मतलब पसंद था, न कि किसी राजनीतिक या ऐतिहासिक वजह से।
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