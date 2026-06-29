9 साल बाद फिर वायरल हुआ ‘तैमूर’ नाम का विवाद, Saif Ali Khan के नए बयान पर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू

बता दें कि इस इवेंट में बात करते हुए बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने बताया कि 'तैमूर' नाम उनके पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे के नाम से लिया गया था। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे पड़ोस में इसी नाम का एक बच्चा रहता था। तैमूर का मतलब 'लोहा' (iron) होता है। ये एक बहुत ह प्यारा नाम है जिसकी आवाज हमें पसंद आई और मैंने और करीना ने इस पर बात की। हमें अंदाजा नहीं था कि इसके साथ हमें इतनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। उस दौरान लोग बोल रहे थे कि भारत पर हमला करने वाला एक एशियाई तुर्की हमलावर था जिसका नाम मिलता-जुलता था और जिसके बारे में बहुत नकारात्मक बातें कही जाती हैं।"