शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ में घुसे दो सांप, इसी साल सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से भी मिला था सांप

Shahrukh Khan Mannat Snake Found: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का मुंबई स्थित आलीशान बंगला ‘मन्नत’ एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कोई फिल्म या फैन नहीं, बल्कि बंगले के परिसर में नजर आए दो सांप हैं। 17 अगस्त की रात मन्नत के लॉन में दो सांप दिखाई देने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया। आनन-फानन में स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसने एक सांप को सुरक्षित पकड़ लिया, जबकि दूसरा सांप अभी भी परिसर में कहीं छिपा हुआ बताया जा रहा है।