‘तुम बहुत लंबे हो, घर जाओ’, अमिताभ बच्चन ने संघर्ष के दिनों पर किया खुलासा, सुनकर फैंस हुए भावुक

केबीसी के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब वो इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें यह तक कहा जाता था कि उन्हें अभिनय नहीं आता और उनकी लंबाई अभिनेता बनने के लिए ठीक नहीं है। अमिताभ ने अपने अंदाज में बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें काफी डांट पड़ती थी। लोग उनसे कहते थे कि उन्हें एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता और वह बहुत लंबे हैं, इसलिए घर वापस चले जाएं।