‘पप्पू में है बहुत जान’ शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी को 3 शब्दों में किया डिस्क्राइब, काम को लेकर दिया बयान

शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में एक बातचीत में राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। जिसमें उनसे पत्रकार ने राहुल गांधी और पप्पू शब्द पर जवाब मांगा था और पूछा था कि पप्पू कौन हैं? ऐसे मं शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब दिया, "पप्पू तो बहुत जानदार है उसमें बहुत जान है। लेकिन पप्पू ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की, पप्पू ने जिस आन बान के साथ तिरंगा लहराते हुए पूरे देश का भ्रमण किया। जिस तरह से झंडा लेकर देश के मुद्दों के साथ, देश की समस्याओं के साथ जूझने का संकल्प लिया मैं तो कहूंगा बेहद ही सराहनीय है। बहुत ही प्रशंसनीय है। जितनी भी तारीफ की जाए इस मामले में कम है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन है।"