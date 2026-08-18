18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘पप्पू में है बहुत जान’ शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी को 3 शब्दों में किया डिस्क्राइब, काम को लेकर दिया बयान

Shatrughan Sinha On Rahul Gandhi: शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी पर बनने वाले रील्स और 'पप्पू' शब्द को लेकर बयान दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को 3 शब्दों में डिस्क्राइब भी किया है। जिसकी कई लोग आलोचना कर रहे हैं तो कई सपोर्ट कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 18, 2026

Shatrughan Sinha praised rahul gandhi and answer on pappu reels

शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी पर दिया बयान (Photo Source- Twitter@CommanMan777589)

Shatrughan Sinha On Rahul Gandhi: बॉलीवुड के जाने माने वरिष्ठ अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उनसे हाल ही में जब सोशल मीडिया पर 'पप्पू' शब्द को लेकर सवाल पूछा गया कि पहले 'पप्पू' को लेकर बड़ी रील्स बनती थीं, अब उन्हें क्या लगता है कि पप्पू कौन है? इस सवाल के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और उनके काम की सराहना भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी को लेकर दिया बयान

शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में एक बातचीत में राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। जिसमें उनसे पत्रकार ने राहुल गांधी और पप्पू शब्द पर जवाब मांगा था और पूछा था कि पप्पू कौन हैं? ऐसे मं शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब दिया, "पप्पू तो बहुत जानदार है उसमें बहुत जान है। लेकिन पप्पू ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की, पप्पू ने जिस आन बान के साथ तिरंगा लहराते हुए पूरे देश का भ्रमण किया। जिस तरह से झंडा लेकर देश के मुद्दों के साथ, देश की समस्याओं के साथ जूझने का संकल्प लिया मैं तो कहूंगा बेहद ही सराहनीय है। बहुत ही प्रशंसनीय है। जितनी भी तारीफ की जाए इस मामले में कम है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन है।"

शत्रुघ्न सिन्हा ने पप्पू शब्द को लेकर की राहुल गांधी की तारीफ

दिलचस्प बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने 'पप्पू' शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी राहुल गांधी की तारीफ की है। पहले यह शब्द राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे सकारात्मक तरीके से पेश किया है। उन्होंने कहा कि पप्पू बहुत जानदार है और उन्होंने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की वह शानदार थी।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

शत्रुघ्न सिन्हा से आगे पूछा गया कि अगर वह राहुल गांधी को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करें तो वह क्या कहेंगे? ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, बहुत जान है मैंने कहा न “बहुत जान है”। अब सोशल मीडिया पर लोग शत्रुघ्न सिन्हा के वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोग इसे सही कह रहे हैं तो वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इससे संतुष्ट नहीं हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2026 10:17 am

Published on:

18 Aug 2026 10:10 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘पप्पू में है बहुत जान’ शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी को 3 शब्दों में किया डिस्क्राइब, काम को लेकर दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Batwara 1947 Vs Awarapan 2 Box Office Collection Day 4: सनी देओल की ‘बटवारा 1947’ को पछाड़ आगे निकली ‘आवारापन 2’, जानिए 4 दिनों का कलेक्शन

Batwara 1947 vs Awarapan 2 box office Collection Day 4 monday
बॉलीवुड

सुनीता आहूजा से झगड़े के बीच पटाया क्लब में गोविंदा ने लगाए ठुमके, फैंस बोले- ‘पान मसाला ऐड से तो बेहतर है’

Govinda Viral Dance Video
बॉलीवुड

‘हम दुश्मन भी नहीं थे, दोस्त भी नहीं’, शाहरुख खान संग रिश्ते पर सनी देओल का बड़ा खुलासा

Sunny Deol on Shah Rukh Khan
बॉलीवुड

PM मोदी की ‘दिमागी नक्सली’ टिप्पणी पर भड़के विशाल ददलानी, बोले- जब कुर्सियां कांपें, वही आजादी है

Vishal dadlani dig on narendra modi dimagi naxal remark
बॉलीवुड

Batwara 1947 Vs Awarapan 2 Box Office: तीसरे दिन ‘आवारापन 2’ ने ‘बटवारा 1947’ को चटाई धूल, रविवार को इमरान हाशमी ने मारी बाजी

awarapan 2 box office collection day 3 beat sunny deol batwara 1947
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.