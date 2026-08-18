Batwara 1947 Vs Awarapan 2 Box Office Collection Day 4: सनी देओल की ‘बटवारा 1947’ को पछाड़ आगे निकली ‘आवारापन 2’, जानिए 4 दिनों का कलेक्शन

Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, नितिन कक्कड़ के निर्देशन और 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'आवारापन 2' ने पहले ही वीकेंड में शानदार मुनाफा दर्ज किया। फिल्म ने ओपनिंग पर 22 करोड़ कमाए थे। दूसरे दिन भी फिल्म का जलवा बरकरार रहा और 33.75 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे दिन कलेक्शन थोड़ा कम हुआ और 26 करोड़ का बिजनेस किया था। अब वीकडेज पर यानी पहले सोमवार 17 अगस्त को फिल्म ने 9.25 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया। फिल्म का कुल कलेक्शन 91 करोड़ हो गया है।