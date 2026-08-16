Batwara 1947 vs Awarapan 2 Box Office Collection: स्वतंत्रता दिवस पर चमकी ‘बटवारा 1947’ की किस्मत, ‘आवारापन 2’ ने भी लगाई जबरदस्त छलांग

इसके अलावा, सनी पाजी के फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर यह आ रही है कि फिल्म के पहले दिन के सुस्त प्रदर्शन को देखते हुए देशभर में इसके स्क्रीन्स और शोज कम कर दिए गए हैं। 'बटवारा 1947' के शोज 8,000 से घटाकर अब 7,221 कर दिए गए हैं। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर वीकडेज में फिल्म की कमाई में फिर से गिरावट आती है, तो इसके शोज में और कटौती की जा सकती है। अब देखना होगा कि रविवार को यह फिल्म कितना कमाल दिखा पाती है।