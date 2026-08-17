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‘हम दुश्मन भी नहीं थे, दोस्त भी नहीं’, शाहरुख खान संग रिश्ते पर सनी देओल का बड़ा खुलासा

Sunny Deol on Shah Rukh Khan: सनी देओल ने हाल ही में शाहरुख खान और अपने रिश्ते और सालों पुराने झगड़े के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि हम दोनों न ही दोस्त हैं और न ही दुश्मन।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 17, 2026

Sunny Deol on Shah Rukh Khan

शाहरुख खान और सनी देओल की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)

Sunny Deol Shah Rukh Khan Relationship: 'बंटवारा 1947' एक्टरसनी देओल ने अक्सर 1993 में आई फिल्म 'डर' की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के साथ हुई अनबन के बारे में बात की है। झगड़े के बाद दोनों एक्टर 16 साल तक एक-दूसरे से बात नहीं करते थे। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बात करते हुए सनी ने एक बार फिर इस विवाद पर बात की और बताया कि कैसे एक्टर के बीच इनसिक्योरिटी अक्सर सेट पर बेचैनी का कारण बन सकती है। इसके साथ ही उन्होंने SRK के साथ अपने रिश्ते पर भी बात की।

फिल्म इंडस्ट्री में सभी कलीग हैं, दोस्त नहीं

पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि क्या सनी और शाहरुख खान दोस्त हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, "हम उस समय भी दुश्मन नहीं थे और ना ही दोस्त। दोस्त से मेरा मतलब है, हम सभी फिल्म इंडस्ट्री में सहकर्मी हैं, दोस्त नहीं।"

मैं इनसिक्योर इंसान नहीं हूं

जानकारी के लिए बता दें कि सनी देओल और शाहरुख खान का 1993 में आई फिल्म 'डर' की शूटिंग के दौरान किसी बात पर झगड़ा हो गया था और गुस्से में उन्होंने अपनी जींस फाड़ दी थी। इस अपर बात करते हुए सनी ने कहा, "मैं किसी और पर गुस्सा नहीं हुआ। मैं खुद पर गुस्सा हुआ और मैंने अपनी जींस फाड़ दी। कम उम्र में, कुछ चीजें होती हैं और मैं इनसिक्योर इंसान नहीं हूं, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, खासकर सेट पर। लेकिन क्योंकि कई एक्टर इनसिक्योर होते हैं और वो ऐसी चीजें करते हैं जो बिल्कुल गैर-जरूरी होती हैं, क्योंकि हम वही किरदार निभा सकते हैं जो हम हैं, और उससे आगे कुछ नहीं हो सकते। लेकिन किसी तरह बहुत से एक्टर बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं। और इस वजह से माहौल खराब हो जाता है और चीजें बिगड़ जाती हैं।" बता दें कि इस झगड़े के बाद दोनों ने 16 साल तक एक-दूसरे से बात नहीं की थी।

क्या था 'डर' विवाद क्या था? (Sunny Deol Shah Rukh Khan Darr fight)

फिल्म की शूटिंग के दौरान, सनी देओल, जिन्होंने मुख्य किरदार और नेवल कमांडो सुनील की भूमिका निभाई थी, की डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ बहस हुई थी। सनी को एक सीन पर सख्त आपत्ति थी जिसमें विलेन राहुल (शाहरुख खान) आमने-सामने की लड़ाई में उन्हें चाकू मार देता है। एक्टर का तर्क था कि एक बेहतरीन कमांडो किरदार के लिए यह लॉजिक के खिलाफ था। बहस के दौरान निराशा और गुस्से में सनी ने अपने हाथ जेब में डाले और अपनी ही जींस फाड़ दी। सनी इस बात से भी नाखुश थे कि कहानी में शाहरुख के विलेन वाले, जुनूनी स्टॉकर किरदार के प्रति सहानुभूति दिखाई गई थी।

सनी ने तो यश चोपड़ा के साथ काम न करने की कसम खाई थी

सनी देओल ने तो यश चोपड़ा के साथ दोबारा कभी काम न करने की कसम भी खा ली थी। सनी ने मशहूर बात कही थी, "मैं यश चोपड़ा के साथ कभी काम नहीं करूंगा। वो अपनी बात के पक्के नहीं हैं। उनसे जुड़ी मेरी यादें अच्छी नहीं हैं, उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ा है।"

'गदर 2' की सफलता पर शाहरुख ने सनी को किया था फोन

अगस्त 2023 में जब शाहरुख ने सनी को फोन करके 'गदर 2' की कामयाबी के लिए बधाई दी, तो दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपनी अनबन और लंबे समय से चली आ रही कोल्ड वॉर को खत्म कर दिया। जूम के साथ एक इंटरव्यू में सनी ने शाहरुख के साथ सुलह के बारे में बात करते हुए कहा, "शाहरुख खान ने फिल्म देखी थी। उससे पहले, उन्होंने मुझे फोन करके शुभकामनाएं दी थीं। वो बहुत खुश थे और उन्होंने मुझसे कहा, 'मैं बहुत खुश हूं, तुम सच में इसके हकदार हो' और मैंने उन्हें धन्यवाद कहा।

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शाहरुख खान

सनी देओल

Updated on:

17 Aug 2026 01:18 pm

Published on:

17 Aug 2026 01:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हम दुश्मन भी नहीं थे, दोस्त भी नहीं’, शाहरुख खान संग रिश्ते पर सनी देओल का बड़ा खुलासा

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