‘हम दुश्मन भी नहीं थे, दोस्त भी नहीं’, शाहरुख खान संग रिश्ते पर सनी देओल का बड़ा खुलासा

जानकारी के लिए बता दें कि सनी देओल और शाहरुख खान का 1993 में आई फिल्म 'डर' की शूटिंग के दौरान किसी बात पर झगड़ा हो गया था और गुस्से में उन्होंने अपनी जींस फाड़ दी थी। इस अपर बात करते हुए सनी ने कहा, "मैं किसी और पर गुस्सा नहीं हुआ। मैं खुद पर गुस्सा हुआ और मैंने अपनी जींस फाड़ दी। कम उम्र में, कुछ चीजें होती हैं और मैं इनसिक्योर इंसान नहीं हूं, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, खासकर सेट पर। लेकिन क्योंकि कई एक्टर इनसिक्योर होते हैं और वो ऐसी चीजें करते हैं जो बिल्कुल गैर-जरूरी होती हैं, क्योंकि हम वही किरदार निभा सकते हैं जो हम हैं, और उससे आगे कुछ नहीं हो सकते। लेकिन किसी तरह बहुत से एक्टर बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं। और इस वजह से माहौल खराब हो जाता है और चीजें बिगड़ जाती हैं।" बता दें कि इस झगड़े के बाद दोनों ने 16 साल तक एक-दूसरे से बात नहीं की थी।