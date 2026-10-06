‘मैंने बड़े स्टार्स पर भी चिल्लाते देखा है’, रजा मुराद ने बताया संजय लीला भंसाली और राज कपूर में क्या है कॉमन

इंटरव्यू के दौरान, अभिनेता ने भंसाली के मूडी होने और गुस्सा करने की खबरों पर खुलकर बात की और बताया कि भंसाली शुरू से गुस्सा नहीं करते। उन्होंने कहा, "देखिए, गुस्से की बात करें तो जब बार-बार समझाने के बाद भी कोई उनकी बात नहीं समझ पाता, तब उनका धैर्य टूटता है। रजा ने कहा कि हर इंसान का अपना स्वभाव होता है, और वह गुस्सा पर्सनल नहीं होता, बल्कि काम से जुड़ा होता है क्योंकि काम ठीक से नहीं हो रहा होता। इसलिए, अगर उन्हें गुस्सा आता है तो ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वे सिर्फ असिस्टेंट्स पर ही गुस्सा करते हैं। मैंने उन्हें बड़े स्टार्स पर भी चिल्लाते हुए देखा है।"